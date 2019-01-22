入領展商場整線要通知及付$1800　電盈上訴得直

電訊盈科透過旗下兩間公司引用《電訊條例》民事控告領展，要求高院裁定原告一方有權進入領展旗下彩雲(一)邨商場內的公用範圍，設置和維持電訊線路的裝置，而毋須事先取得領展批准。高等法院原訟庭前年裁定原告一方敗訴，但原告一方今(22日)上訴得直兼得訟費，確認原告一方享有該權利。



兩名原告依次是香港電話有限公司和Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited，被告是領展物業有限公司。領展准許原告進入該商場設置和維持電訊線路，但要原告先向領展申請和每年支付1800港元費用。根據《電訊條例》第14條，電訊服務供應商有權進入公用範圍，以設置和維持電訊線路的裝置，但獨有佔用的地方除外。雙方在案中的主要爭議是該商場公用範圍是否由領展獨有佔用。



上訴庭指出，領展把該商場劃為商舖租給商戶，部分商舖更是24小時營業，可預期到全日不同時間都會有職員和顧客出入該些商舖，他們都可使用商場內的公用地方。即使領展可更改商場內的公用範圍，也不代表領展擁有該商場公用範圍的獨有佔用權。



上訴庭又指，《電訊條例》第14條的目的，就是使消費者可以不受影響地選擇電訊服務供應商，並確保網絡營運商可以有公平和有效的競爭。為落實該目的，電訊服務供應商應有權進入被劃定公用範圍的地方，而法例所指的獨有佔用地方，並非指整個商場，而是指個別租戶獨有佔用的商舖，以讓租戶能夠選擇自己供應商。