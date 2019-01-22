7歲男童患罕見癌骨肉瘤　父母冀籌$400萬試新藥

原本精靈活潑的7歲男童李羿廷(Aidan)，去年8月因左膝關節疼痛入住威爾斯親王醫院，被診斷患上罕見癌症「骨肉瘤」，腫瘤惡化極快且全身擴散，已用一線化療藥物治療仍無效，醫院指最後只能做紓緩治療。Aidan父母不欲放棄，去年12月帶他到美國求醫，但醫療費高達300至400萬港元，父母徬徨無助，希望透過眾籌為愛兒渡過難關。



Aidan的母親今日(22日)在Facebook發文，指與消防員丈夫育有一子一女，兒子患病前是一名品學兼優學生，乖巧獨立、性格樂天，父母從未想過噩耗會降臨他身上。她引述醫生指擴散性「骨肉瘤」十分罕見，且惡性程度甚高，去年11月癌細胞擴散到全身，大部分化療藥物都用上，但仍無法發揮治療作用，叫家人做好心理準備，最後可能只進行紓緩治療。



其父母不想就此放棄，稱「那怕只得一絲希望亦堅持到底」，將Aidan的醫療報告送到美國多間醫院，幾經轉折終收到其中一間專治癌症的醫院願接收Aidan，因此去年12月帶他到美國尋一線生機。



Aidan到美國後病情趨嚴重，在當地進行化療及放射治療，Aidan雙親得知有一隻新的免疫治療藥物將於3至6個月後面世，考慮為Aidan進行新藥臨床實驗，「醫療費卻遠超出我們的預算，帶來的款項僅供首3個月的化療費用。餘下9個月醫療費高達300至400萬港元，對於我們一般家庭簡直係天文數字。」他們希望透過公開眾籌為兒子「闖過這一關。」