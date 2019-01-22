警冚筲箕灣東威大廈9賭檔　拉114人最老91歲

警方舉行代號「奪帥」冚賭行動，今日(22日)下午12時許，東區警區特別職務隊連同反三合會行動組、重案組、情報組、柴灣及北角分區雜項調查隊、巡邏小隊及3隊機動部隊共177人，突擊搜查筲箕灣東大街東威大廈閣樓15個單位，搗破9個賭檔，拘捕66男48女共114人，年齡介乎41至91歲，當中8人涉嫌經營賭博場所，其餘人士則涉嫌在非法賭博場所賭博。行動中，警方檢獲61張麻雀枱、117副麻雀及3萬3千港元水錢及賭款。



東區警區行動主任陳杰峰表示，今次行動因應早前接獲線報，指上址有集團開賭賺取可觀收入，每日高達10萬港元。經深入調查後，掌握了不同單位的背景、營運模式及角色，又得知不同單位由不同賭博集團持有，集團派專人監察場地，安裝「天眼」監視人士進出，同時招呼街坊到場打麻雀及提供茶水，收取手續費及佣金，警方相信成功搗破活躍區內的賭博集團，呼籲市民不要在非法賭榑場所賭博及協助經營賭場，否則需負上刑事責任。



據悉，部分被捕人士有黑社會背景，賭場向業主租用，以雀友會方式招待街坊，部分需人介紹，令街坊習以為常，當作聚腳點到場耍樂。賭場以計人頭方式抽水，每小時每人抽50至100港元不等，賭方式則為「跑馬仔」，賭注約100港元。