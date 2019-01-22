去年12月通脹率2.5%　港鐵勢加價料達2.75%

港鐵今年中加價幾成定局！政府統計處剛公布去年12月通脹率為2.5%，連同去年首3季大幅上升的整體運輸業工資指數，運算可加可減方程式後，預料港鐵將加價約2.75%，市民的交通開支負擔勢再度增加。



港鐵票價調整機制是按之前一年12月的通脹率及第4季的運輸業工資指數變動，計算來年的票價調整幅度。政府統計處公布，上月的整體消費物價指數與一年前同月比較(即通脹率)，上升2.5%；而去年第三季的運輸業名義工資指數升幅高達5.8%，有關指數首季及第2季的升幅則分別達3.7%及3.2%，3季平均後升幅亦達4.2%。



東網以上述數字運算可加可減方程式，即12月份通脹率2.5%，加上去年首三季運輸業名義工資指數平均變動4.2%，兩者除2再扣減0.6%的生產力因素，推算出港鐵今年加價2.75%。



雖然去年第4季的運輸業名義工資指數有待3月公布，但大埔公路去年發生19死車禍後，巴士公司在輿論壓力下大幅改善車長的薪酬待遇，推升整體運輸業工資指數，政府發言人已表明，隨着巴士公司改善司機的薪酬待遇，運輸業的工資增幅尤為顯著。