安置古洞農戶　政府稱土地緊絀不鼓勵用官地

立法會發展事務委員會今午(22日)開會，討論古洞北及粉嶺北新發展區撥款。議員朱凱廸動議，促請政府全面收回粉嶺高爾夫球場土地，代替新界東北發展計劃，動議遭否決。委員會通過議員陳恒鑌提出的議案，要求政府原區安置石仔嶺長者，做到無縫交接。



議員林卓廷表示，連同上水、粉嶺其他發展，該區將有近30萬新增人口，即現有人口倍增，交通擠塞現時已非常嚴重，屆時可謂雪上加霜，要求政府承諾先做好交通配套。土木工程拓展署北拓展處處長黎卓豪稱，多個路口改善工程，已壓縮時間，預料2023至24年完成，目標是盡早完成道路工程。



有議員關注到農戶安排，發展局常任秘書長甯漢豪說，第一期受影響農戶要到2020年才離開，還有時間討論，政府物色到面積相若的農地讓他們復耕。至於耕住合一，如果是私人土地，當局會盡量酌情處理，但在政府土地則不鼓勵，因土地緊絀。



議員盧偉國形容，古洞北及粉嶺北新發展區千呼萬喚始出來，認為特區政府時代一個新市鎮都無發展出來，計劃愈早開始愈有利。至於私樓單位情況，發展局局長黃偉綸說，公私營比例跟循長遠房屋策略，公私營房屋是七三比。



另一議員鄭松泰說，受影響居民無奈接受，政府要做到原區安置，他才支持撥款。甯表示，第一階段受影響的有400多戶，目標是收地清理時，及時安置他們到北區寶石湖邨，認為時間上配合到。