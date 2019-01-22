家長拒為子女打流感針　袁國勇批自私不負責任

香港踏入流感高峰期不足一個月，已攻陷香港30%幼稚園，至今已逾300間幼稚園及幼兒中心停課。東網統計經「疫苗資助計劃」或「優化外展接種計劃」打流感針的幼稚園數目，發現至今僅170間參與，佔全港幼稚園17%。幼稚園爆發流感停課比例最高的新界區，已是接種率最高地區，但仍只錄得24%。香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，整體學校接種率不足20%並不理想，比例十分低。



新界區幼稚園接種流感疫苗比例最高，417間學校有102間有參與接種計劃，比率為24%；九龍區幼稚園接種比率為13%，港島區為8%。至於全港18區當中，究竟哪一區的接種率最低，衞生防護中心回覆東網時，聲稱沒有分區幼稚園的參與接種率數字。



袁指出，雖然每年呼籲家長安排小朋友打流感針，但仍有部分「反疫苗」的人認為疫苗不可靠，尤其近日有傳部分家長要求醫生簽署同意書，保證疫苗100%安全，否則注射後出現任何問題都是醫生負責。他認為有這些想法的家長，是造成香港幼童接種率低原因之一。「佢哋咁諗，係因為見唔到死亡人數，忘記晒以前未有疫苗嘅痛苦，連麻疹都可以死人」，又指「做任何手術都唔可能保證100%安全啦！」對於有家長認為只要其他小朋友有打針，自己子女不打都無所謂，袁批評是這些家長十分自私並不負責任。



對於政府未有「一刀切」安排全港幼稚園停課，袁指全面停課仍言之尚早，因流感高峰期仍未到頂，以往去到頂峰時，兒科病房的佔用率是差不多200%，連實驗室驗到的流感樣本比例都接近40%，他呼籲家長盡快帶小朋友去打針。對於有人質疑有小部分兒童打針後仍中招，他指所有疫苗都非百分百防疫，但有70%保護力，而且接種後可減低出現併發症風險。