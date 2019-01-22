新聞背後︰政府霸王硬上弓　五天內兩跪低

政府宣布撤回原訂明日(23日)闖關立法會的三隧分流無約束力議案，連同上周五(18日)在議會內外群情洶湧下，決定就收緊長者綜援風波提出補鑊新方案，政府已是5天內第2度「跪低」。有建制派中人分析，政府兩次「跪低」的共通點，都是在無諮詢情況下「霸王硬上弓」，迫使立法會各黨派「硬啃」，最終缺乏建制派死撐護航下，終要向政治現實低頭「跪低」。



就以三隧分流方案為例，政府高官多次推銷方案時，均指沒有修改空間，若然拉倒將要等待2023年西隧專營權屆滿，才再次提出解決三隧分流方案。



換言之，原訂立法會明日表決的無約束力議案，雖然沒有細節內容，只是尋求各黨派議員表態是否原則上支持三隧分流。然而，跨黨派議員「被擺上枱」表態，因應今明兩年是選舉年，在沒有政治轉身空間下，各黨派只可以如實反映地區民意，特別是將軍澳、觀塘等地區強烈反對東隧加價，建制派兩大政黨民建聯及工聯會亦難以逆民意而行，終企硬向政府說不。



政府再三游說下食白果，加上未見社會有大型民調顯示市民對三隧分流方案取態，而中環灣仔繞道不但未能為三隧分流方案「加分」，更遭到網民揶揄「自動」分流塞爆三隧，在政治氛圍急轉直下，運輸及房屋局終要「跪低」撤回議案，免得遭議會否決議案，失去他日再將方案重提上議事日程的一絲希望。