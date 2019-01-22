助潛逃通緝犯醫院越柙　兩內地被告判囚3個月

曾棄巨額保釋金潛逃的內地通緝犯Li Leon(譯音李亮)，早前落網後自稱有愛滋病，涉在瑪麗醫院拆廁所天花越柙後第三度被擒，被控一項逃離合法羈留罪，另兩名涉嫌協助他匿藏的內地被告則分別被控一項協助及教唆逃離合法羈留罪。案件今(22日)於東區法院再訊，其中桑田及詹貴友同承認一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯，而詹再認一項阻差辦公罪，兩人同被判囚3個月。至於李亮的案件則押後至本月30日，留待於其舊案的原審裁判官席前再行處理，李續還柙看管。



案情指李被指於去年11月因涉及一宗14年的使用假證件案件而在機場被捕，當李被羈押期間，要求看醫生而在當晚被押往醫院，其後卻涉在看管下逃去。經調查後，次及第三被告曾帶藥到警署給予李。當李被指逃去後，並聯絡該2名被告，由該2名被告準備衣服及食物給李，而第三被告更準備酒店房間予李，三人又同在灣仔萬麗海景酒店一同用膳，過程被閉路電視拍下。



其後，次被告欲離境時被捕，而警方埋伏於酒店，當見李與第三被告在平台吃煙時便上前拘捕兩人，第三被告期間一度阻礙警方拘捕李。



辯方求情指兩被告有良好背景，只因為幫助朋友而犯案，沒有證據顯示兩人曾參與協助越柙，請求輕判。



裁判官判刑時指無證據顯示認罪的兩被告有參與或協助他人越柙，接納2人角色皆只是事後協助，但認為案件乃共同犯案，罪行嚴重，最後判兩入獄3個月。