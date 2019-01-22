流感續爆349間幼園停課　無打針3歲童併發腦炎

香港再多48間幼稚園及幼兒中心因為爆流感而停課，包括不少名校如聖嘉勒小學暨幼稚園(幼稚園部)、九龍方方樂趣幼稚園，以及九龍城的協恩中學附屬幼稚園。衞生防護中心剛公布，由昨日(21日)下午4時至今日(22日)下午4時，暫時停課的幼稚園及幼兒中心累計有349間。



詳細幼稚園及幼兒中心停課名單可按以下連結查閱： https://www.chp.gov.hk/files/pdf/kgccc_suspension_list_chi.pdf



香港昨日再新增10宗成人流感嚴重個案，令總數升至165宗；死亡個案再新增2宗，累計66人死亡。衞生防護中心公布最新學校爆發流感數據，流感疫情極速蔓延多間幼稚園及幼兒中心，昨單日再多高達92間學校中招，小學多10間爆發流感。



根據衞生防護中心今年採用「Moving Epidemic Method」(MEM)就流感訂定的強度水平，只要每周超過8.36間幼稚園及幼兒中心爆流感，定義為中強度水平；每周超過26.04間就定義為高強度水平；每周有43.02間爆流感就屬非常高強度的水平。昨日僅一日時間，已錄得92間學校爆發流感，反映強度水平已經「爆晒錶」。



另外，衞生署公布一名35個月大男童感染甲型流感的嚴重個案，男童本月19日起出現發燒和咳嗽等病徵，昨日出現抽搐，到荃灣港安醫院求診，同日轉送仁濟醫院急症室，並曾轉往瑪嘉烈醫院兒科深切治療部接受進一步治療。病人臨床診斷為甲型流感併發腦炎，情況穩定，病人沒有接種今季流感疫苗，潛伏期無外遊，病人兄長亦感染甲型流感，情況穩定，毋須入院。