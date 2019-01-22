偷遺留櫃員機$8000　休班男警罰$1.5萬

休班男警被指在櫃員機提款後，將遺留另一部櫃員機的8000港元順手牽羊，因而被控一項盜竊罪，今(22日)在九龍城法院被裁定罪成。辯方指被告工作勢因案件而受影響，裁判官指同類案件一般以罰款處理，不會因被告是警員而加刑，最終罰他1.5萬港元，另向事主賠償8000港元。



被告為38歲的劉元明。女事主陳美娟早前供稱，2017年7月4日晚上約10時40分，到九龍城福佬村道的滙豐理財易中心先轉帳後提取8000港元，但沒取錢便離開，約兩分鐘後折返錢已不翼而飛。閉路電視錄影片段可見，被告在同一時間使用陳隔鄰的提款機，他處理完自己的交易後步向出口，突然折返到陳之前使用的櫃員機，拿起出錢口的鈔票，擾攘一會後拿着錢離開。



裁判官裁決指，被告聲稱誤以為涉案8000元屬他所有，自己沒有不誠實意圖，又指誤會了事主使用的提款機，是他剛剛提款那部，裁判官拒絕接納此說法，指他由提取自己的8000元，至折返拿走涉案8000元為止，中間只相隔了12秒，期間他更曾將自己剛提取的8000元放入銀包，實在難以想像他何以會弄錯。



此外，被告身為警員，若不肯定涉案8000元是否屬他所有，理應知道最恰當的做法是將錢交給警方，他卻以怕「帶挈」同袍為由而沒有這樣做，有違邏輯，說法牽強，拒絕接納他說法，裁定他罪成。