逼借錢入股扣薪償還　4髮型師疑墮股東陷阱

打工仔慎防墮入股東陷阱！4名髮型師稱早前入職一間至少有6間分店的髮型屋，一段時間後被要求入股，否則會被解僱，他們因懼怕失去工作而供股12萬港元，無錢者則獲安排簽署借款協議書，有員工更先後共借34萬港元入股，需扣除薪金當作還款，公司又被指巧立名目以各種理由扣薪，實質減薪。員工成為「股東」後工作不變，不但無法行使股東權力，股東名冊亦無改動。他們請辭後更被髮型屋追討金額，總數逾10萬港元。



化名區小姐於2015年被要求入股，當時她投資12萬港元，公司要求她簽署管理協議書，她多番查問協議書內容，惟律師稱不可帶走及稱「你信我就得啦！」她不虞有詐簽下協議。其後公司提出晉升她至股東經理，但需更多股份，故她2016年至2018年先後簽署3份借款協議書以入股，總數逾34萬港元，協議書列明需還利息，她質疑該公司是否持有借貸牌照，或涉及非法放數。



其後她不滿公司條件苛刻，經常巧立名目扣薪，「遲到1分鐘扣100蚊，日常文書同收投訴等各扣100蚊，每月所謂股東會遲到1分鐘扣1000蚊，連請病假有病假紙都要扣錢」。2018年底她提出辭職，惟遭公司拒絕，更稱若辭職會失去代通知金。她辭職後公司更入稟小額錢債審裁處，向她追討7萬多港元。她指，涉事髮型屋的所有員工都被要求入股，涉及人數料逾40人。



協助他們的區議員譚駿賢指，徵詢法律意見後懷疑案件涉欺詐成分，因條款與實際運作名不副實，受害人或會報警。他擔心像髮型屋一類經常要求員工自僱的行業對員工的利益欠保障，現時更要求員工變股東，以逃避僱主原有責任，變相削減薪酬。