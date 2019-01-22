議員贊成撤三隧分流　待繞道運作穩定後檢討

行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀表示，行會召集人陳智思今(22日)中午仍要求行會成員支持政府議案，惟當局下午另有決定，她認為政府已盡了好大努力，收回議案是正確和明智。她又稱待中環灣仔繞道運作一段時間後的交通情況，按實際情況決定隧道如何分流，較只看顧問公司的數據為好，甚或待收回西隧後才檢視有沒有其他方法，不用急於在2020年與西隧達成協議。



交通事務委員會主席陳恒鑌認為當局做法可取，呼籲當局考慮各政黨提出的修訂議案，及多與政黨溝通以聆聽意見，並檢視中環灣仔繞道通車後，是否如其原估算可達致分流作用。



交通事務委員會副主席譚文豪表示，政府終承認錯敗屬意料中事，明知中環灣仔繞道本周通車，如早預料通車後有亂象仍堅持本周提上立法會審議相關方案，反映政府處事「冇智慧」，相反如當局不知會有塞車則顯示「冇能力」，未能預視問題，質疑當局錯估形勢。



議員田北辰認為政府收回議案合理，如硬闖後被否決則要擱置議案，他相信中環灣仔繞道在一個月後會發揮作用，屆時看到西隧十分暢順，紅隧及東隧嚴重擠塞時，社會才討論是否可付出多少少，為整體利益出發支持分流。