政Whats噏：立會外判工加飯鐘錢　行管會懸而未決

唔少政府部門同公營機構會外判清潔工服務，立法會人力事務委員會喺舊年二月通過無約束力動議，要求將「飯鐘錢」納入外判承辦商投標條款之內。事隔一年，據了解，立法會行政管理委員會最近終於排咗上議程討論，立法會外判清潔工新標書會唔會要求納入「飯鐘錢」同約滿酬金，但普遍委員都認為，政府自己嘅外判合約都未加「飯鐘錢」，現時合約又未完，下次會議再算，即係議案懸而未決。



綜合多方消息，委員擔心現時嘅外判承辦商合約未完，如果加「飯鐘錢」，政府未必會畀返錢立法會，又難要求承辦商中途加錢，所以達共識下次再算。另外，會上亦有討論合約清潔工轉由立法會直接聘用，但秘書處則「溫馨提示」立法會有退休年齡，如果要改可能令部分清潔工失業，因此無通過到呢項建議。



立法會秘書處回覆，話行管會早前討論咗立法會綜合大樓嘅外判清潔服務，考慮咗相關因素，包括外判商嘅額外承擔等，決定現有合約喺今年9月14日屆滿後，繼續由外判承辦商提供服務，而立法會人力事務委員會近日再次討論政府外判服務，立法會會適時檢討。