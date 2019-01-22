網民熱話：洗手液機故障致奶昔停賣？網民：耐人尋味

電腦翻譯經常弄出不少笑話，近日一間連鎖快餐店公告亦出現錯誤，未知是否電腦翻譯之錯？昨日(21日)該間位於屯門新墟的快餐店就張貼公告，內容指「洗手梘液機暫時未能正常運作」，下句居然是「我們會盡快恢復供應奶昔產品」，兩者毫不相關，令網民感到十分有趣並戲謔，「可能奶昔要加洗手液！」



網民 Eric Shiu 在 Facebook 群組「中伏飲食報料區」上載快餐店張貼於廁所的公告，提醒食客盛載洗手梘液機器故障，未能正常使用。惟公告疑因人為錯誤，竟寫上盡快恢復供應奶昔產品，令 Eric Shiu 深感疑惑，「有無版友睇得明係咩玩法？」



網民紛紛嘲笑店員的中文文法差，並戲謔奶昔是用洗手液製作而成，「原來我平時飲嘅係士多啤梨味洗手液」。有網民嘗試為店員打圓場，「因為洗手梘液機壞咗，唔可以洗乾淨對手整奶昔，所以唔供應奶昔住。」



連鎖快餐店回覆東網指，該告示已作更正，以後會提醒前線員工小心處理餐廳告示，確保資訊準確。



網民有話說：



Peggy Leung：英文無問題喎！



Kaká Chan：用洗手梘液機放奶昔 定其實洗手梘液就是奶昔？



Patrick Yip：奶昔味洗手液，定洗手液味奶昔！！？？



Ruby Cheung：原來佢哋一直用洗手液供應奶昔！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro