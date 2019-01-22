阿王轟三隧分流如挖肉補瘡　政府吹噓不得民心

立法會原定明日(23日)討論「三隧分流」無約束力議案前夕，政府今日(22日)「跪低」撤回動議。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興，直指「紅隧、東隧加，西隧減」的方案是挖肉補瘡，怒斥卸膊政府欲重施故技，如同再使出收緊長者綜援門檻的「陰濕招」，令立法會議員肉隨砧板上，無論通過方案與否，都把繼續塞車或隧道加價令市民蒙受損失的責任推諉立法會。他狠批政府撤回方案是終於知錯，若強行繼續推行這個「堅離地」的政策，最終不得民心。



王國興指出，政府方案要求紅隧和東隧的私家車收費上調，同時西隧減價，這種做法只是挖肉補瘡，惹起東區、觀塘及油尖旺區議會的不滿，先後反對政府方案，政府卻拒絕，擺出一副「一係食，一係唔食」的態度，令地區極為憤怒，政府今天終於知錯，撤回這個沒約束力的動議。



政府不斷吹噓「三隧分流」方案的好處，但王狠批政府亂吹，皆因西隧專營公司恃住專營權，有權按法例將隧道費加至上限240港元，故拒絕與政府商討，而政府方案的最大得益者只有西隧，卻令大部分駕駛人士蒙受損失。他續稱，政府聲稱方案每日可節省19,000小時行車時間，以及每年減少行經車輛排放約3800公噸二氧化碳等成效，王嘲諷「咁大隻蛤乸隨街跳」，又指熟悉交通運輸狀況的業界人士早已反映不但未能疏導塞車，更指西隧車龍隨時長達1公里，環保人士亦指當局數據誇大。



王狠批政府在收緊長者綜援申請門檻上，曾說「係你立法會有份批准」，欲把這副「卸膊格、陰濕招」的格局，重施故技放在三隧分流方案上。他形容現時三隧分流方案，政府做莊，穩坐釣漁船；假如立法會不通過，政府讓三隧繼續塞車的責任歸咎於立法會不採納，惡果亦由立法會承擔，被市民狂轟，所以無論通過與否，政府也贏硬，莊家通殺，簡直卸膊。



政府目前坐擁大量儲備，王認為日後大型基建可自行興建，毋須採用BOT模式，即民間興建及營運一段時間後，移交回政府營運，「無謂被人捏住條頸」，應盡快興建第四條過海隧道或首座跨海大橋，電子道路收費系統亦不應一拖再拖。他強調，政府必須重新檢討公共運輸政策，否則再推爭議項目，只會進一步破壞行政立法關係。



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