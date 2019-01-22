政Whats噏：長洲區選議席二合一　戰火蔓延鄉委會

區議會換屆選舉將於今年年底舉行，而政府已經喺上月遞交咗區議會一般選舉分界建議報告書，決定維持最大爭議嘅長洲南北兩區合併建議，所以現時兩名長洲選區嘅區議員李桂珍同鄺官穩將會兩個只能活一個，戰火提早喺日前嘅長洲街坊代表選舉上演，仲有機會影響到3月長洲鄉事委員會(鄉委會)換屆結果添！



現時離島區議會有18個議席，當中有3席同長洲相關，因為長洲不但劃分成2個選區，更有長洲鄉委會主席成為當然議員。而要成為鄉委會主席就先要成為街坊代表，先有資格參選同被選成為主席，所以日前舉行嘅長洲街坊代表選情非常競烈，一共有65人競逐39個街坊代表席位。



當日選舉投票率高逾5成，65名候選人分為兩大陣營，分別係以鄺官穩為首嘅「長洲動力」，硬碰李桂珍同長洲鄉委會主席翁志明嘅「社群聯盟」，最終上述3人都以最高票嘅姿態順利連任，李桂珍同翁志明陣營仍然掌握鄉委會中嘅主導權。



另外，鄺官穩喺日前嘅選舉中票數較4年前增加10%，有接近200票增長，反觀李桂珍雖以2000多票蟬聯「票后」，但大跌接近270票，跌幅有11%，同鄺官穩差距唔夠200票。而李桂珍喺議席合併下爭取連任區議員，好大機會要再次硬撼鄺官穩，街坊代表呢場前哨戰，的確為李桂珍響起警號。



李桂珍爭取連任有暗湧，但現屆鄉委會勢力都有所減弱，因為翁志明喺街坊代表選舉中同樣跌票，得票減少7%，鄉委會副主席吳文傑更連任失敗添，再加上改革勢力今次議席增長咗8席，需要更團結先能夠主導到3月鄉委會換屆結果。李桂珍本身都係鄉委會執委，如果要避免硬撼鄺官穩，都可以改同連任多次嘅翁志明爭奪鄉委會主席，成功就可以憑當然議員延續其區議員生涯。



李桂珍接受查詢時話一直無停過服務長洲，直言呢個係佢終身事務，除非自己行唔到咁話，以乜嘢身份去服務都並非重要。至於會否爭取係鄉委會更上一層樓，佢就話暫時未諗要再研究，如果對工作有利就會去做喎。聽佢咁講似乎心大心細緊喎，睇嚟翁志明都唔能夠掉以輕心嘞！