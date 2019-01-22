警旺角大舉冚賭　連破4遊戲機賭檔拘22人

旺角警區特別職務隊今晚（22日）展開代號「蓄勢」的打擊非法賭博行動，兵分四路連破4個遊戲機賭檔，拘捕22人，包括5名內地人，正調查賭檔是否涉及集團操控。



行動於傍晚6時開始，警員首先掩至新填地街297號一單位冚賭，檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機、約800港元賭款及積分卡，拘捕一名姓梁（39歲）女主持人，以及3男1女（32至57歲）賭客，其中一名男子持雙程證。



同一時間，警員在附近新填地街313號破獲另一賭檔，檢獲2部釣魚機、1部射擊遊戲機及約600元賭款，拘捕一名45歲男主持人、1名31歲持雙程證內地男賭客及一名48歲女賭客。



至晚上7時，警員在通菜街74號再破一個賭檔，檢獲2部釣魚機、1部射擊遊戲機、1部「老虎機」、1部讀卡機、10張積分卡及小量賭款，拘捕一名姓鍾（36歲）男主持人，以及12名賭客，包括1名持雙程證女子、1名內地男子及4男5女本地人。



及後警員折返新填地街，在492號一單位破獲另一賭檔，檢獲1部釣魚機、1部昆蟲遊戲機及約2700元賭款，句拘捕一名31歲女主持人及3男1女(33至59歲)賭客，其中一男子是持雙程證內地人。