勒索蘭桂坊商戶　4南亞漢被反黑組拘捕

南亞兵團殺入「妖域」收陀地!於去年12月，警方接獲中環蘭桂坊一商戶職員報案，指有數名南亞裔大漢偕本地男子，公然向其店舖勒索，收取逾千元保護費。中區警區反三合會行動組接手調查後，發現有不法分子曾到該店舖，留下一張用中文書寫的字條，要求商戶根據字條上的電話號碼，向他們繳交數千元保護費。



其後，探員經深入調查，迅速鎖定多名與案有關的南亞裔疑犯，並隨即部署拘捕行動。至今日(22日)下午警方派員前往蘭桂坊有關店舖對開埋伏，期間，探員發現兩名南亞裔大漢出現，並向該店舖索取6,000港元保護費。當兩名南亞漢離開店舖時，探員隨即撲出，將該兩名巴基斯坦漢(17及18歲)拘捕。其後警方根據兩人提供資料，順藤摸瓜再於九龍拘捕一名巴基斯坦漢及一名印度漢(均為22歲)，4人被帶署扣留調查。



中區警區反三合會行動組主管白豪龍偵緝督察表示，初步相信是次勒索案為單一事件，正調查有否其他商戶被勒索，行動仍在進行中，不排除有更多涉案人士被捕。警方重申勒索是一項嚴重刑事罪行，一經定罪最高可被判監14年，呼籲商戶若遇見同類型事件，立即向警方報案求助。