食米線突見老鼠直墮枱面　食客嚇到彈開

在食肆內品嚐米線，面前突然有一大隻老鼠由天花跌落飯枱，都咪話唔驚！東網讀者陳小姐今日(22日)傍晚與一名友人在東涌東堤灣畔的米線陣用膳，約6時15分接近用餐完畢，臨結帳前，眼前突然有一隻老鼠從天而降、跌在飯枱之上，距離近得差點就觸及到她的頭部，她及友人「即時嚇到行開」，惟指現場沒有一個職員「行埋嚟」，「又冇了解，又冇安撫」。



過了數分鐘，職員被指只在場「圍觀」，陳的同行朋友質問職員會如何處理，惟職員只向二人稱「唔使畀錢就走得」，但他們「唔係要呢啲嘢」，反問對方是否「一句道歉都冇」，之後才有另一位職員向他們表示「唔好意思」，擾攘5至10分鐘，才有人把老鼠捉走。



陳指二人當時趕時間，未有再跟進，直言事件令他們「有陰影」，「真係嚇親」，不敢再光顧該店。事發時的相關照片數小時前已在網上瘋傳，不少網民直呼嘔心。



東網記者致電該店，接線的職員指已將事件交相關同事跟進。米線陣所屬的大家樂集團則指，對事件極為關注，已立即向有關分店了解情況。大家樂指已即時安排滅蟲公司為該店進行徹底清潔及消毒，日後亦會加強員工在應對及處理突發事件方面的培訓。