教局計錯數亂發教師署任津貼　被批霸道違例追數

教育局涉監管不力，濫用公帑向部分學校及教職人員錯誤發放署任津貼，但今日(22日)為該局追討津貼的歸還限期，竟有一成被追討的學校及教師無按時繳還，更有數十宗個案向香港教育專業人員協會求助，有學校被指「欠款」逾十年，涉款高達70萬港元；也有被追討者已退休。教育局單方面祭出強行調整學校薪金津貼的措施「補數」，教協批評當局決定橫蠻、霸道，並引用《時效條例》(第347章)的規定指追溯期僅6年，教育局計錯數在先，而且一錯十年，如今又要教師、學校為其錯誤「埋單」，不合法理情。



根據署任安排，資助學校的教師擔任職位達30個曆日或以上時，該教師可獲署任津貼，相關學校可向當局申請薪金津貼以供支付署任津貼，例如當教師署理較高職級，津貼率為較高職級的起薪，與實任職位薪金差額的九成。然而，有關安排不適用於資助中學的高級助理教師和助理教師，教協估計，過去有學校因誤會而提出申請，當局未有及時發覺，照發津貼，引起今次問題。



教協會長馮偉華批評教育局「霸道」，估計相關津貼已用在學校和學生上，部分被追數的教師甚至已經退休，相隔多年被「追債」，不合法理情。他又指，局方早年還與學校商討對策、有商有量，近日就單方面通知學校，短期內強行調整向學校發放的薪金津貼，變相令學校少領津貼，有機會打亂學校的財務規劃，甚至陷入財困，直斥教育「直接扣錢，即係叫學校自己諗掂佢。」



馮認為，當局應承擔相關責任，惟最無辜的是前線教師，因他們署任了較高職位，理應得到相應報酬，豈料多年後卻被追討。教協引用《時效條例》(第347章)的規定指，追溯期只限6年，質疑教育局無視法例。



教育局回應指，上月中發信通知有關學校調整薪金津貼的詳細安排，並提醒學校須作出相應跟進，包括確保所有員工的薪金發放不受影響。局方又指，現時超過九成學校的個案已獲妥善解決；惟仍有少數個案，經多番磋商，校方至今仍未有正面回應，提出可行方案。



有鑑於此，局方有責任根據相關《資助則例》訂明的安排，調整發放予有關學校的薪金津貼金額。考慮到對學校造成的可能影響，當局將會由下月起，因應已確定多付的薪金，按月分期調整發放予有關學校的薪金津貼款額，以學校計每月的調整上限為兩萬元，相信有關安排對學校日常運作影響不大。