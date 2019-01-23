Dr.東：持續口臭兼生痱滋莫忽視　或口腔癌先兆

不分男女也可有的口臭不單令人尷尬，影響社交生活，更隨時是患癌徵兆！耳鼻喉科專科醫生警告，雖然多數口臭確由牙齒或牙肉引致，但也有機會因鼻部疾病如鼻竇炎引起。曾有一名中年壯漢持續口臭，又有口腔劇痛及痱滋持續不愈情況，求診下證實患上屬口腔癌的早期舌癌，要透過手術切除癌細胞才得以完全康復，倘更遲才發現，勢危及性命。



日本一項大型研究顯示，在超過二千六百位受訪者中，有百分之六至廿三的人有不同程度口臭，估計香港情況與上述研究結果差異不大，口臭問題值得港人關注。耳鼻喉科專科醫生鍾耀基表示，口腔內有數百種細菌，它們需要能量消化口腔內蛋白質，當中新陳代謝時釋放出的揮發性硫化合物會形成口臭。因此，口臭不單單是「唔刷牙」引起，若改善個人衞生後仍有口臭，小心是患上口腔癌。



鍾解釋，口腔癌成因是口腔出現未愈合的潰瘍，亦可能因牙齒不整齊弄傷口腔而起，因口有傷口會使細菌積聚形成口臭，倘患者有吸煙或飲酒等習慣，口腔癌風險會再上升。



他引述，一名四十歲男病人牙齒不規則，令舌頭受損出現痱滋，加上有飲酒和吸煙習慣，醫生發現他的舌底有狀似「火山口」的潰瘍，證實是早期舌癌。由於病人及時確診，癌細胞尚未擴散至咽喉，可透過單邊舌頭切除術切除癌細胞，即使手術後舌頭變小，但總算能夠回復正常吞嚥功能，而若再遲些才確診，癌細胞一旦擴散至整條舌頭或咽喉，便有生命危險。



鍾又提到，鼻竇炎引致的口臭問題都很普遍，病者會出現黃色或綠色鼻涕分泌物，並從鼻向後流入鼻咽，這些分泌物在鼻咽累積時間過長，細菌會散發出難聞的氣味，引發口臭，部分有嚴重鼻竇炎病者會出現眼腫脹，導致眼睛無法正常開合，此類病人需服用抗生素藥物或類固醇噴鼻劑治病。



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