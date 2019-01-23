綠色年宵加強回收　市民可借碗借飲管邊逛邊食

豬年將至，各區年宵市場亦將開鑼，過往年宵市場完結後往往遺下大量垃圾，環境保護署今年連續第三年與不同團體合辦「綠色年宵」，由去年五個年宵市場推展至今年涵蓋全港所有共十五個年宵市場。今年綠色年宵亦擴大收集回收物種類，包括廚餘、發泡膠及凋謝花卉等，亦會於九個有熟食檔的年宵市場中推出可重用餐具借用服務。



今年的農曆新年年宵市場將於本月三十日開市，至二月五日大年初一早上結束。環保署副署長郭黃穎琦表示，去年維多利亞公園、荃灣等年宵市場舉辦綠色年宵，由環保團體向年宵中的商販及市民宣傳減廢，並於年初一清晨進行物資收集及分發的工作。她稱去年收集到逾一萬件可重用物資，如層架等。



今年環境運動委員會將撥款超過四百萬港元，支援十四個年宵市場的綠色年宵。而維園年宵因範圍較大，由環保署直接委聘團體進行。有熟食檔的年宵中會首設廚餘回收，在熟食檔附近擺放回收桶，方便市民及商戶使用，承辦商會每天早晚各收集一次，並運至小蠔灣有機資源回收中心一期，循環再造成可再生能源等。



為宣傳乾淨回收，每個年宵市場中亦最少有一部乾淨回收器，讓市民先沖乾淨膠樽、玻璃樽等才作回收。而收集到的竹枝就會由團體舉行工作坊，教導市民將舊竹升級再造成竹風鈴及雨聲棒等。環團自然脈絡今年負責維園年宵，總幹事莫皓光指，除環境運動委員會準備予所有年宵市場共五百套可重用餐具外，其組織亦有五百套可重用餐具供市民借用。而負責觀塘及黃大仙年宵的生態巴士稱，會提供飲管借用服務。