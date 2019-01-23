東方日報A1：政府施政　一事無成

特區政府施政無能，一事無成。繼近期收緊申領長者綜援門檻、發放關愛共享計劃四千元、開通中環灣仔繞道等安排全部「一團糟」後，連當局號稱「最佳方案」的三條海底隧道分流方案亦觸礁！運輸及房屋局局長陳帆昨晨仍死撐分流方案，惟下午即不敵民意「跪低」，宣布撤回原定今日在立法會提出的三隧分流無約束力議案。港府蹉跎十五年「研究復研究」的隧道分流措施落實無期，市民惟有繼續忍受塞車之苦，有汽車團體質疑政府硬推「最爛方案」，目的只為紅隧加價，結果引來不滿導致措施難產，促當局收集中環灣仔繞道改善交通擠塞的數據後，再提出新方案。



政府的三隧分流方案原建議明年推出，紅隧、東隧私家車收費分別由二十元及廿五元提高至四十元，西隧則由七十元減至五十元。陳帆昨晨仍指有關方案在議會的支持度較薄弱，但稱只要有一絲希望也會游說議員，因為當局有責任向社會推薦「最佳方案」。



豈料昨午四時，陳帆突然宣布因議會對分流方案意見紛紜，決定今日不會提出相關無約束力議案。陳指社會整體支持三隧分流的大方向，並獲學者、專業團體、的士業界等擁護，但議員有不同意見，包括要求參考中環灣仔繞道全面開通後的實際情況，因此決定先撤回方案，在隨後一兩個月繼續游說議員支持。



陳指三隧分流方案涉及與商業機構的協議，「調整空間幾乎等於零」，但是否有空間「求大同、存小異」，為香港長遠發展妥協以推展方案，是政府的目標，強調建議需計算補貼、交通流量及公帑運用等，共識得來不易。



對於能否改變方案，他指「從頭開始會有個改變嘅，但從頭開始所需嘅時間，我哋似乎負擔唔到喇」，因由現時至二三年西隧經營權屆滿，只有四年多時間，若花一年或以上探討，加上一年或以上時間改例、撥款、爭取議會支持，屆時已接近二三年。



被問到撤回議案是否為面子，陳指現屆政府只為香港、市民提供優良服務，「個人嘅榮辱係不應該計算在內」。他說，公職人員的責任及使命是服務市民，若議案被否決，政府又繼續推動，「會唔會話係不尊重議會呢？」



他又指，三隧分流議案希望在明年一月一日踏出第一步，但事前需要在議會內完成一定的程序，包括向財委會申請撥款及相關修例，時間緊迫，若得到議會足夠支持，相信可調動步驟，克服時間。



香港汽車高級駕駛協會副主席江日雄指公眾希望三隧分流能疏導交通，但政府提出的方案令人不滿及失望，「紅隧、東隧加成倍，係加得太勁，根本繞道通車已經會分流一啲車去西隧，點解唔等多陣睇睇數據？」認為政府必須修改隧道費的調整幅度，才能得到更多支持。



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