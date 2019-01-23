綠色先鋒：遊學環保　港生親身體驗環保工作

環保議題愈來愈受全球關注，要再加快本港環保步伐，向其他地區借鏡就最好不過。香港浸會大學國際學院12位地理及資源管理專修學生，早前參與第3屆「綠色領袖」年度教育活動，前往台灣實地考察環保問題及解決之道，分別到訪不同政府部門、學府及社區機構，加上活動以社區體驗及義工服務為核心，讓同學學習理論之餘，亦能夠以第一身參與環團工作及與社區義工交流。



「台灣嘅環保政策往往可以做到同本地另一個產業互惠互利。」其中一位綠色領袖Ivan表示，旅程中先後拜會台北及台中環保局代表，了解該區的環保政策，例如台灣每天回收約2000噸廚餘，並將當中3分1用作60萬豬隻的飼料，「我覺得佢哋好有效率，適逢我哋到訪當日台灣當局因為非洲豬瘟肆虐而下禁令，禁止用廚餘養豬，佢哋可以即刻搵到其他飼料代替，真係好犀利。」



另一位同學Teddy則對當地環保團體印象極深，「當地有好多好細規模嘅回收機構，幾個人就可以做到好多嘢。」他舉例，「華美社區剩食廚房」單靠數位職員及義工於菜市場回收剩食，就能每日於華美街開放社區廚房，讓社區內有需要人士前來享用一頓美味的晚飯，「我哋食過剩食煮成嘅食物，全部都好好食！完全食唔出啲食材係一啲就嚟過期或者係人哋唔要嘅嘢，希望愈來愈多人明白剩食唔等於唔好。」



第三屆「綠色領袖」年度教育活動由食德好主辦、香港浸會大學國際學院協辦並由萬歲食油贊助，負責帶領活動的食德好項目主任（教育）吳嘉晉大讚學生在台灣之旅的表現，「出發之前，我都會擔心佢哋會唔會去到聽唔明當地機構嘅嘢，無咩嘢問，但相反，佢哋問咗好多好有深度嘅問題，好明顯有畀心機準備過，當地機構都讚佢哋。」浸大國際學院地理及資源管理專修學科統籌胡麗恩博士則指，是次交流團反應良好，學生將會和其他學系學生分享所見所聞，宣揚環保概念。

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