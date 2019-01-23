換新鈔封利是旺角滙豐打蛇餅　市民嫌新版鈔唔靚

農曆新年將至，三間發鈔銀行今日(23日)起供市民兌換新鈔封利是。雖然今早天氣寒冷，但7時左右已見有約80名市民於旺角滙豐銀行分行排隊等換新鈔，在分行外大排長龍，於是分行提早至8時便開門，直至10時仍有市民陸續排隊入場。而位於中環的一間中國銀行分行，早上8時45分已有約10多名市民排隊換領新鈔，排頭位的市民約8時已經到達，指換領新鈔派利是是一個「好意頭」，希望大家開心過新年。



滙豐今日亦首次發放2018新鈔票系列中的500港元鈔票，而中銀則推出新鈔票系列中的1000及500元鈔票，但不少市民皆不知此事，有市民嫌新鈔不美觀。至於中銀2018年新系列鈔票其餘3款面額，即100港元、50港元及20港元新鈔，將於2019年中至2020年初推出。



開設電工器材公司的李小姐，十多年來都會換新鈔作開工利是，她指上年公司業績平穩，利是未有特別加碼，她今日在滙豐換了5至6萬港元新鈔，打算稍後再到中銀換新鈔。她指沒有留意滙豐推出500港元新鈔，但無意換領。



莫婆婆早上8時半來換鈔，如往年一樣換了6000港元。她認為新鈔代表好意頭，但指新發行的500港元鈔票「都唔係幾好睇」，因此沒有兌換。何女士特意到滙豐換1000港元及新出的500港元新鈔，一共換了2萬港元，她亦對500港元新鈔的設計評價一般，坦言「以前有啲靚啲」，但仍會留部分新鈔作紀念。



胡小姐約早上9時到達中銀，計劃兌換8000港元，當中只兌換4張新版500港元。她說今年新婚，第一次來銀行換錢感覺很特別。