45名幼園生噴鼻接種疫苗　學會倡允藥劑師做注射

流感攻陷幼稚園，已有超過300多間幼稚園及幼兒中心停課。香港醫院藥劑師學會今(23日)派員到九龍真光中學(幼稚園部)，為約45名學童施種噴鼻式流感疫苗。藥劑師先為學童探熱，確保無發燒，再講解過程，全程不需要1分鐘。學會會長崔俊明認為，政府應允許由藥劑師擔當疫苗注射工作，並安排藥劑師到校大規模施種噴鼻式疫苗，指噴鼻式無痛，不需30秒即可完成注射，「半個鐘可以為50至80人注射。」



崔表示，噴鼻式疫苗效用與針劑疫苗相若，惟針劑需有醫護人員先消毒皮膚，小朋友可能有情緒波動，需時安撫。他指注射噴鼻式疫苗後，會與針劑一樣，或出現發燒等副作用，亦可能出現非持續性頭痛、鼻塞及喉嚨痛，惟「接種完即使打乞嚏，都唔需要再注射。」



不過，崔稱噴鼻疫苗只適合2至49歲人士，患哮喘及呼吸道疾病、心血管病及長期服用阿士匹靈者不適合接種，而其每劑費用約200港元，較針劑貴一倍。



現時香港約有1000多名註冊藥劑師，崔引述研究指，加拿大安大略省實施藥劑師施種疫苗的第一年，流感個案每10萬人減少2萬宗，死亡數字減約10宗，入院個案亦少了107宗，接種疫苗人數上升44萬人，能節省不少醫療和生產力成本，「依家醫護人員咁短缺，藥劑師就唔短缺，政府應該盡快讓藥劑師到校施種疫苗。」



九龍真光中學(幼稚園部)總校長李伊瑩表示，現時學校並未停課，踏入流感高峰期至今僅4宗流感個案，其中3人已痊愈復學。讀K2的曾同學表示以往有慘痛的打針經驗，覺得今日噴鼻無痛，感覺更好，「淨係少少流鼻涕」。