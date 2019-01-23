趙克志禁毒情報中心調研　要求加強打擊毒品犯罪

國務委員、公安部部長、國家禁毒委主任趙克志周二（22日）在公安部禁毒情報技術中心進行調研及召開座談會，要求加強禁毒情報的收集和分析，以提升打擊毒品犯罪能力。



據了解，公安部禁毒情報技術中心主力從事禁毒情報收集研判和毒品鑑定科研，既是技術研究部門，也是實戰實體單位。當天上午約9時半，趙克志前往調研了解中心建設和發展情況。



趙克志首先去到國家毒品實驗室，參觀各類展出的毒品樣本，了解毒品檢驗鑑定的工作，並鼓勵該中心發展成國際一流的禁毒情報技術中心；其後到綜合情報處、情報工作處、情報研判處等相關處室，了解毒情形勢分析、禁毒情報研判、製毒物品核查整治、打擊國內製販毒犯罪及加強國際禁毒合作、開展聯合掃毒行動等有關情況。



調研期間，趙克志主持座談會聽取中心工作情況匯報，要求着力加強禁毒情報調研，為提高打擊毒品犯罪能力提供有力支撐；加強毒品樣本收集和來源推斷分析，建立健全的全方位毒品監測體系；加快禁毒大數據建設應用，以提高分析研判和精準打擊能力；加強對鴉片類止痛藥「芬太尼」類物質等新型毒品的檢測分析，以科學方法開展毒品管制、緝毒執法、戒毒治療。