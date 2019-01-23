煥然懿居最後一日交表　夫：老婆話當抽六合彩

市建局馬頭圍道的港人首置上車盤「煥然懿居」今日(23日)最後一日接受申請，早上前來市建局位於大角咀一站通交表的市民不多，有家長替子女交表，希望子女可以上樓。



嚴太替兒子交表，稱兒子打算結婚，想有自己安樂蝸，又指曾多次抽居屋都未能成功，故前來「博一博」。她稱在樓價不斷下跌下，首置盤是市價62折仍是昂貴，單位面積太細，但現時兒子用1.8萬港元租400平方呎，與供樓無別。她認為，「後生仔就係貪項目首期少，其實好多後生仔都供得起樓，係畀唔起首期，如果畀得起幾百萬都買私樓。」



任職物流的陸先生一家四口現時以1.3萬港元租400平方呎私樓，因想有自己家，又未能負擔私樓價錢，抽過5次居屋都失敗，故前來申請。他認為今次項目價錢及面積尚可接受，但「愈平愈好」，又稱450個供應單位太少，「我老婆都話機會細，但當六合彩咁抽」，希望政府增加類似樓盤。



任職廣告、現租住私樓的紀先生稱，本來無打算置業，認為「煥然懿居」價格合理，決定申請，首期「要努力吓，都會找家人幫手」，他認為實用單位面積200多平方呎以單身自住來說都可以接受，被問到會否做9成按揭，他稱「梗係會啦！」