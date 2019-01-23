鄭若驊拒控梁振英　兩人申請法援擬提覆核

「放生黎智英，唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，處理前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL 5000萬港元案擅改準則。民主黨中委會委員梁翊婷及被稱為「覆核王2號」的退休人士張德榮擬就不檢控梁振英提司法覆核，兩人今早(23日)由立法會議員林卓廷及律師陪同下到法律援助署申請法援。



林表示，今天就案件提出3項申請，包括認為律政司沒有足夠證據決定不檢控梁振英；立法會議員周浩鼎涉與梁振英干預立法會UGL事件專責委員會工作，強烈質疑周涉違反公職人員行為失當；就上述兩案，鄭若驊沒有按律政司指引尋求獨立法律意見，認為她錯誤演繹檢控指引導致作出錯誤決定，擬就上述事件提出覆核以挑戰律政司不檢控的決定。



林引述法援署副署長指，署方處理敏感案件時均會按一貫做法尋求獨立法律意見，再決定是否批出申請，認為此做法可加強公眾的信心。他不評估成功申請的機會率，重申鄭的做法違反律政司指引，其解釋更是愈描愈黑，相信有足夠理據作覆核。



他續稱，其發起的「天下為公」計劃眾籌餘款約130萬港元，以應付在澳洲及英國的跟進行動，另已委託法律團隊深入研究提私人檢控。