地產代理考試出貓　53歲女被告認罪判社服令

地產經紀資格考試前年爆出集體「出貓」事件，其中經紀雖然已有牌照，但仍繼續參與考試，引起考評局懷疑和報警。警方暗中採取行動，揭發他在應考後涉嫌用WhatsApp將答案傳送給與他在同一公司工作的其他考生，事後控告他和另外6名考生。其中53歲女被告劉紅美早前承認一項串謀欺詐罪，今日(23日)在九龍城法院被判80小時社服令。



辯方求情指報告正面，被告已有悔意，承諾不會再犯，凡事都會先徵詢丈夫意見，感化官亦指她重犯機會不高，建議判社服令。裁判官判刑時表示，被告的控罪嚴重，行為影響了公職人員履行職務，一般都會判監，但考慮到她認罪，最終判她社服令。



同案第四被告朱德成、第七被告麥浩彬早前已分别被判12個月感化，和70個小時社會服務令。



案情指，警方於前年4月25日展開臥底行動，案中7名被告當天均在同一試場參與考試。期間監考員發現首被告涉在計數機輸入一連串數字，然後才交卷離開，稍後警員在試場附近截停首被告，發現首被告涉以手機向WhatsApp的「考試王」群組傳訊息，以數字模式發送選擇題答案。該群組有超過40人，組員包括劉紅美及其他被告。



其後劉紅美在考試期間暗地攜手機及計數機進入廁所疑「睇答案」，當她把代表答案的數字輸入計數機時被捕。在警誡會面時，她承認把代表答案的數字記錄於計數機內。