政Whats噏：行會成員又獻計　林健鋒倡設野豬保育區

近期野豬問題飽受社會關注，不論立法會還是區議會，都有唔少議員表達野豬問題有幾嚴重，而呢個議題一日未解決，相信都會沒完沒了，好似今日(23日)嘅立法會會議上，又有議員提議搞個野豬保育區喇。



今個月已經有立法會議員兼行政會議成員提出，引入野豬天敵去減少野豬數目，之後又有區議員獻計將野豬送去無人島，避免殺死佢哋，各界為咗解決野豬滋擾都獻上唔同大計。而今次同樣都係立法會議員兼行政會議成員獻上解決野豬嘅新方法，佢就係林健鋒喇，而林健鋒嘅提問並非跟潮流，事關去年3月佢已經喺立法會上提出有關野豬口頭質詢。



今日有一條有關動物權益嘅口頭質詢，唔少人關心寵物問題，但唯獨林健鋒關心野豬。佢話近期市民關心野豬並不單止因野豬擾民、傷人，而係關注點樣減少人與野豬嘅衝突，尤其係擔心非洲豬瘟對市民同寵物嘅威脅。佢就認為野豬避孕計劃成效不彰，數量不減反增，詢問會否考慮設野豬保育區，限制野豬活動範圍，減少擾民機會同傳播疾病囉！



食物及衞生局局長陳肇始就話，下星期嘅立法會環境事務委員會將討論野豬滋擾問題，屆時會提供解決方案咁話。