議員倡研動物車廂　政府指暫無計劃開放使用

動物權益及福利日漸受人關注，有立法會議員批評香港的動物權益落後，要求研究動物車廂，及容許市民與寵物同行乘搭公共交通工具。政府今(23日)回應議員質詢時稱，現時無計劃於非繁忙時間開放部分車廂供動物使用。



議員譚文豪指不少國家設有動物車廂，而他過去曾要求港鐵就非繁忙車段，開放部分車廂作動物車廂的可行性研究及調查，至今毫無寸進，他亦曾進行調查獲逾2萬人支持，冀政府至少可啟動相關諮詢。議員劉國勳表示，有巴士公司願作試行，額外增加資源推動讓寵物乘搭公共交通工具，質問為何巴士公司願做，政府卻搬出法例諸多阻撓，希望政府能配合願撥出額外資源的巴士公司。



運輸及房屋局副局長蘇偉文稱，現時無計劃於非繁忙時間中設動物車廂，惟政府及港鐵都會留意公眾看法，港鐵亦知悉公眾意見，會於今年6月的立法會鐵路事宜小組上跟進。他續指，鐵路及專營巴士車廂狹窄，若容許動物上車會影響其他乘客，亦要考慮侷促的車廂會令動物產生甚麼反應等，但政府會續聽取不同持份者意見，探討不同建議可行性。



食物及衞生局局長陳肇始亦指，康文署寵物公園場地已由2010年的19個，增至49個。為加強維護動物福利，正就修訂現有法律擬備方向及初步建議，包括檢討最高刑罰及罰則水平、引入對照顧動物人士施加謹慎責任，例如為動物提供適當照顧及足夠活動空間等，當局正向不同持份者會面及介紹，目前收集意見及草擬文件，預料今年第2季諮詢公眾。