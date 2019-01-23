申居屋爭崩頭　議員倡多次申請者優先揀樓　　

在樓價高企下，近年各個資助出售房屋項目普遍都是「爭崩頭」，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今(23日)提質詢，關注房屋委員會是否可讓多次申請者優先選樓。運輸及房屋屋局長陳帆擔心，增加優先選樓類別或令更多人提早加入申請行列，進一步增加申請數字。謝則諷刺陳，2017年抽居屋的單身白表中籤者只有0.09%，中六合彩五獎的機會率都有0.092%，直言：「真係難過中六合彩！」



對於謝偉銓的建議，申請者累計沒有中籤的次數愈多，應獲安排更優先選樓，認為該類人士有強烈的住屋需求。陳帆回應指，房委會沒有備存申請人過往申請但未能購得單位的累計次數紀錄，但自2014年復售居屋起，已出售1.47萬個單位，重申房委會每次出售資助房屋都會檢視安排及定價。



議員胡志偉批評，陳帆把首次申請者多寡與是否提供第4類優先安排相提並論不合情理，認為重複申請者較首次申請人有更大的住屋需要，促當局增加優先安排類別。議員麥美娟則建議當局盡快提供網上申請，陳帆稱房委會正進行研究，強調由於資助房屋需作資格核實，故有需要時亦要申請人親身遞交資料。