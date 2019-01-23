國歌法立會示威　正反團體爆罵戰黃之鋒又辣火頭

《國歌條例草案》引起社會爭議，適逢今日(23日)首讀，支持及反對國歌法的團體早上10時許在立法會示威區集會，雙方爆發罵戰。



保衛香港運動約20多名成員，早上從港鐵金鐘站遊行到立法會示威區，沿途高叫口號「國家不容褻瀆，立法天經地義」，指國歌法立法非洪水猛獸，立法可以維護國家尊嚴，如果尊重國家民族，就不怕墮入法網。立法會議員梁美芬、郭偉強、何君堯等都到示威區接收他們的請願信。



至於民陣約10多名成員亦有到示威區，多名泛民議員亦有到場撐場。示威者手持多個標語，包括「人權高於政權，反對國歌法立法」、「尊重人民，展開公眾諮詢」。他們批評，現時的條例草案未有明確列明貶損、侮辱及尊重等字眼的定義，令到人人都有機會觸犯有關法例，又批評檢控時間為最多兩年是不必要及不合理。



集會期間，民陣副召集人陳皓桓不滿保衛香港運動的聲浪蓋過他們的言論，雙方掀起罵戰，立法會保安嘗試調停但不果，香港眾志黃之鋒現身時遭保衛香港運動成員指罵。雙方最終於約11時半完結集會離去。