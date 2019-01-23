防賄例擴大規管至特首　議員批修例7年毫無寸進

因應前特首曾蔭權爵士收受利益案、前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元，令社會關注修訂《防止賄賂條例》第三及八條以擴大規管範圍至特首，惟經過多年政府仍未作出修例。政務司司長張建宗今日(23日)回應立法會議員質詢時表示，修例涉及複雜的憲制及法律問題，目前正作深入研究，而現時亦有若干條文規範特首，故即使修例建議仍在研究當中，法例亦沒有空隙存在。



議員林卓廷批評，防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會早於7年前提交報告，修例卻毫無寸進，質疑特首地位是否超然並高於法律，詢問現屆政府是否打算任期屆滿前都不完成選舉承諾。



議員謝偉俊則指出，目前已花7年時間作研究，但複雜如政改的問題，7年時間是「研究有餘」。議員何君堯認為現時條例已足夠監督特首，政府應開宗名義、開門見山表明按目前憲制框架下不能滿足得到，修例是「無得研究」，而現時的爭論便毋須糾纏7年。



另外，議員張國鈞指出，《防止賄賂條例》第三條屬於上司規管下屬，惟特首卻是一區之長，所以若不解決憲制及法律問題是難以進行相關修例。議員葉劉淑儀亦指出，利益包括提供交通接載，修例後特首每次接受都有機會中招故要先作詢問，質疑有關要求並不切實可行，認為政府應表達有關修例建議「離地」。