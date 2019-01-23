每日一片：巴士正義哥投訴大叔歎水果　同行大媽反擊

在巴上不能飲食是常識，不過偏偏有人明知故犯，爭拗亦往往由此而起。今日（23日）網上流傳一條片段，片中多名大叔在巴士上齊齊食生果，同行大媽更拖篋到上層，目擊的乘客「睇唔過眼」出言阻止並拍片，結果被對方出言反擊甚至遭大媽以外套狂掃。該網民對於事後向車長投訴卻未獲跟進大表無奈。



網民Lance Yan上載3段片段，並留言詳細講述事發過程。他稱，早在本月8日，乘搭九巴61X由屯門住九龍城碼頭總站時，已發現多名在屯門公園唱歌的大媽與同行人士，會乘搭巴士前往土瓜灣海心公園，繼續「賣唱」。當時他又發現有大媽帶篋到巴士上層，於是出言勸止，對方卻未有理會，反以粗口辱罵他，最後事件不了了之。



昨日（22日），該名網民再次在同一路線巴士遇上對方，對方同樣在巴士上食生果及拖篋到上層。從其上載片段所見，多名上了年紀的大叔在上層尾排食生果，該名網民一邊拍片，一邊出言阻止，但對方擺出一副「冇有怕」態度。他們對網民拍片頗為不滿，喝罵停止不果後，一名同行大媽亦幫口，而且愈說愈激動，更拿起手上外套揈向對方。該網民聲稱，大媽一度想搶奪其手上的電子產品。事後他雖有向車長投訴，惟車長指因人多未能察覺，如知悉定會阻止。



網友看過片段後，直指該批大叔及大媽行為離譜，形容拍片者「以寡敵眾，手機大戰，智勇雙全」。亦有人建議，如再次遇到同樣事件，應立即報警。有人則乘機指摘該名唱歌大媽，「就係呢啲人搞到屯門公園妖氣沖天，嘈喧巴閉」。