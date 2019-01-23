機場交通服務不足　議員倡引綠Van解決政府拒從

去年11月下旬，青衣長青公路發生旅遊巴猛撼的士造成6死31傷的嚴重車禍，揭示非專營巴士在未獲運輸署發出僱員服務批註便開始接載乘客的問題。立法會議員周浩鼎今(23日)在立法會大會上提出質詢，質問政府如何監管非專營巴士的道路安全，以及未來將如何處理通宵時分，往返市區及機場的交通服務不足問題。



運輸及房屋局局長陳帆指，政府重視非專營巴士的道路安全，近年已嚴厲打擊所涉的超速、衝紅燈、醉駕等問題，又指若非專營巴士欲提供僱員接載服務，需要領取客運營業證、證明書和相關批註，一旦發現違規將作懲處，如吊銷、更改有關營業證，他強調大多違規個案已取得客運營業證，僅未有領取相關批註，將從研訊程序處理，檢控並不適用，而過去5年共有159宗個案循研訊程序處理。



航運交通界議員易志明稱，不少非專營巴士營辦商表示招聘困難，原因是路途遙遠，認為政府應當引入新的專線小巴，以協助解決往返市區和機場的交通不足問題。陳帆回覆指，有近10萬人在機場上班，而上落班時間不固定，認為採用非專營巴士接載他們較小巴合適，惟他補充如有需要亦可考慮引入小巴。



勞工界議員潘兆平指，有關意外反映往返機場的交通缺乏支援，認為政府可透過機場管理局一併整合所有交通問題，支援有需要的市民和員工。陳重申非專營巴士較能支援有需要人士，若有公司在安排交通上有困難，亦可考慮與其他公司一同聘非專營巴士接載員工。