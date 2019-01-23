15歲女推翻口供　巴士車長涉強姦等7罪不成立

中年巴士車長兩年來涉嫌持續性侵犯親生女兒，被控5項非禮及2項強姦罪一案，今(23日)於高院續審，主審法官今天在聽取控辯雙方陳詞後，裁定所有控罪均表面證供不成立，被告毋須就控罪答辯。之後法官便向陪審團作出指引，指示陪審團就被告面對的5項非禮及2項強姦罪，均一致裁定被告罪名不成立。



今天控方確認已舉證完畢後，辯方便向法官陳詞，指出案中事主X在被盤問時，已清楚表示其證供全屬捏造，因此控方並無證據去支持控罪，因此請求法官裁定指控表面證供不成立。



控方雖決定不為案中首6項控罪回應辯方的請求，但關於最後一項、亦即在前年10月14日報案當日發生的強姦罪，控方就指在X的陰道內有被告DNA的獨立證供。就算陪審團不接納X的證供，仍有證據可讓陪審團考慮控罪是否成立。不過法官最終裁定，雖然X陰道內有被告DNA，但是DNA怎樣走入她體內，除了X的說法便別無證據。控方亦無證據指出，陰道內的被告DNA一定是因性交得來。法官因此最後決定，全部7項控罪被告均毋須答辯。



法官在陪審團裁定被告罪名不成立後特別向控方提出，不論今次審訊結果如何，X與家人的關係亦不能算是和諧。法官提議控方可跟進，考慮是否申請保護令。據知X現時是和母親和弟弟同住，被告則在候審期間被還押。



另外本案原定在去年10月開審，但因X當時沒有到庭而要重新排期，至本月才能成功開審。警方就表示所有後續行動，都會以X的福利為首要考慮。