政府擱置三隧分流方案　調查卻指43%受訪者支持

運輸及房屋局局長陳帆昨(22日)宣布暫擱置三隧分流方案，但香港研究協會進行的民意調查發現，43%受訪巿民表示支持方案，不支持的受訪者則佔26%，協會認為結果顯示較多市民原則上認同以紅隧及東隧加價，西隧減價來紓緩過海擠塞問題。



調查是於本月7日至16日期間進行，訪問了1070名18歲以上市民，協會亦有就其他議題作出調查，有關政府實施的「公共交通費用補貼計劃」，42%受訪者認為不能夠紓緩市民的交通開支負擔，表示能夠的則佔40%，兩者比例接近，協會認為結果反映市民對計劃成效意見分歧。



土地及房屋方面，44%受訪者認為政府應「加強」壓抑樓市的「辣招」措施，比例創調查以來新低，表示應「保持不變」的比例則創新高，佔27%。協會認為相信是與樓價開始下調，市民預料樓市熾熱氣氛緩和有關。



食物及衞生方面，共41%受訪者表示對政府應對非洲豬瘟的防疫措施表示「不太滿意」或「完全不滿意」，而表示「比較滿意」或「非常滿意」的有38%。



協會建議政府應重視市民所需，推出適切的措施回應市民訴求，並因應民意調整施政方針，以改善市民的生活質素。