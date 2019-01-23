卓悅騙薪案次被告入職7月加薪$4500　前執董：反常理

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管喬美齡在職7年間，涉嫌利用職權詐騙公司逾4000萬港元，案件今(23日)在高院續審。卓悅前執董陳志秋繼續作供，控方今早向陳展示多份卓悅員工的僱傭合約及加薪通知信，披露次被告夏定邦入職後未夠一年，曾在3個月內兩度獲加薪，入職月薪僅7000港元，曾一次過獲加薪4000多港元。陳供稱向警方落口供時，始知人事部一名員工同一月份出現兩份僱傭合約，陳深信其中一份必是虛假文書。



控方庭上引述僱傭合約及加薪通知信等證物，指夏定邦於2004年8月入職卓悅任人事部文員，每月底薪連勤工獎共7000港元，2005年1月獲加薪至7300港元，同年3月再獲加薪至11,500港元，該次加薪獲夏的母親、首被告喬美齡簽署批准。陳表示夏作為文員，薪金沒可能有如此增幅，後一次加薪是違反常理，因按這薪酬，夏理應已升職，事實卻不是。不過另一封於2007年2月發出公司信顯示，夏獲擢升為人事部主任，但底薪僅8500港元。



控方庭上讀出人事部一名員工鄒金慈的兩份僱傭合約，均為2008年3月簽訂，顯示鄒於該月入職人事部，其一合約標明鄒任文員，月薪8500港元，另一份標明鄒任助理主任，月薪18,000港元。陳志秋認為第二份合約是虛假，因他印象中鄒只是普通文員，從未任職助理主任，喬也常稱鄒工作表現不佳，沒可能有如此高薪。