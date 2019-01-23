國歌法首讀泛民叫囂遭警告　政府重申條例清晰

立法會今日(23日)就《國歌條例草案》進行首讀及二讀，一眾反對有關條例的泛民議員在條例草案首讀後，在會議廳內高呼「反對《國歌法》」，遭立法會主席梁君彥警告，稱若繼續叫囂將視為行為極不檢點，並趕出會議廳，及後泛民議員回復平靜，期間一度點法定人數，耗時9分鐘，條例草案已順利二讀，並中止待續交由委員會審議。



政制及內地事務局局長聶德權介紹條例草案時指，條例草案已循立法會政制事務委員會諮詢議員和公眾的意見，強調《國歌法》主要有兩個重點，一是表明國歌是國家的象徵和標誌，二是為公開侮辱、不當使用國歌訂立罰則，透過指引性條文令市民尊重國歌。



聶續稱，條例草數已列明《國歌法》適用的標準、禮儀和場合，而且只適用於出席相關活動的人士，至於場合方面將會列明是政府官方場合、行政、立法、司法人員的宣誓儀式、升國旗、政府舉辦的大型體育活動、法律年度開幕禮等。聶稱《國歌法》旨在保護國歌，其精髓在於尊重國歌，認為對市民而言是容易理解和做到，並不會因此誤墮法網。