旺角街頭扑劫女途人　販毒男犯加監4年

一名女子3年前於旺角街頭被匪徒扑頭搶袋，賊人得手後曾被熱心途人捉住，女事主幸保財物不失，賊人最終還是掙脫逃去。警方檢取賊人丟失在案發現場的眼鏡與手錶化驗，檢驗其殘留DNA作比對後，發現來自一名因販毒被還押候審的男子。該男子今(23日)在高院原訟庭承認一項搶劫罪，被判入獄5年2個月。



現年34歲的被告曾子龍，於2017年承認販運接近1公斤的毒品「冰」，被判監14年8個月。他是在因該案被還押期間，被揭發於2015年干犯此扑頭搶劫案。由於他已要面對長期監禁，故法官今下令今次劫案的5年2個月刑期，其中1年2個月與販毒刑期同期執行，換言之被告要為搶劫案加監4年。



本案在2015年12月27日上午約6時半，於旺角甘霖街發生。當時45歲的女事主行經該處時，被告突趨近並拿出硬物打擊她頭部，並搶走她載有5000元人民幣、1500港元和價值3000港元手提電話的斜揹袋。事主大叫「搶嘢」，有一名男途人追住被告。兩人糾纏至新填地街與登打士街交界，最終被告掙脫。事主的斜揹袋，以及被告的眼鏡與手錶則在糾纏間散落地上。事主送院驗傷證實頭部有一條長3厘米的損傷，要縫6針。案情顯示，警方發現眼鏡沾有被告的DNA，並查到被告正就販毒案還押，遂安排事主認人，成功認出被告就是劫匪。被告於2017年1月因今次劫案被捕。



辯方求情表示，被告是因要滿足毒癮而犯本案，現已忘了當時是拿甚麼扑事主頭，但因事主僅受輕傷，辯方請求法官酌量輕判。法官因此將扑頭劫案的判刑案例所列的8年刑期，酌減至7年9個月，並因被告認罪而減刑三分之一至5年2個月。然而因案件性質不同，法官只命令其中1年2個月可與販毒案刑期同期執行，餘下4年仍要分期執行。