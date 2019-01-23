疑愛兒趕返學考試　父親：佢搶救緊要開腦減壓

F.3姓何男生今晨（23日）疑趕返學釀交通意外，其父母知悉事件後，即時趕往醫院了解情況，傷心不已，據其父親表示：「囝囝傷勢好嚴重，手腳身體無咩問題，最傷係個頭同腦，醫生話搶救緊，最緊要係呢幾日，佢話有咩問題我就要簽紙」，又指現時愛兒正接受手術，開腦減壓，妻子情緒較為激動，難以接受。他指一家住粉嶺區，愛兒為獨生子，每天都乘港鐵再步行回校，路程安全，其子成積中上，運動、美術及音樂等俱佳，喜愛打籃球，小提琴已考六級，曾奪得美術獎。



對於今次意外的成因，何生指因為無目擊者，因此未能確定，坦言：「可能管教比較嚴，佢驚遲到，心急咗趕返學，而且依家考緊試，所以有壓力，想準時返到去唔好遲」，惟何指自己亦是職業司機，慣於「開大車」，他稱：「司機不負責任囉，我都係揸車嘅，如果有意外發生，不論過失，一定會停低睇吓發生咩事，其實都走唔甩，點解要走啫」。同時，他懷疑愛兒是否如巴士公司所言，自行衝出馬路撞落巴士車尾，何指：「咁大部車，無可能睇唔到行出去撞落去，本能都唔會啦」，而九巴已派員與他接觸。

