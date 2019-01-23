內地旅團湧港　政府研分流至新田購物城用膳

愈來愈多內地旅行團來港，多區「逼爆」居民叫苦連天。立法會議員葛珮帆今(23日)提質詢，要求當局制訂合適政策，減少旅行團對居民生活及交通造成嚴重影響。商務及經濟發展局副局長陳百里回應時，突然「自爆」當局「出招」拯救屬私營兼長期「拍烏蠅」的新田購物城，指正商討安排旅行團到購物城用膳，以分流旅客。



葛珮帆指，旅行團安排團友集中到九龍城及東涌等地區用膳和購物，長期對區內居民的日常生活及交通造成嚴重影響，批評局方在應對措施上「Hea議會」，促旅議會限制在遊客已飽和地區的購物店舖登記，並助店舖遷往他區。陳百里指旅議會上月已向業界發文件，要求新登記店舖提供人流及車流管理方案，審視後才批准，該會亦研究調遷方案。



議員梁美芬促當局認真考慮如何進行旅客分流，陳稱昨(23日)曾到不同地區考察，留意到旅客等候用膳時在店外排隊影響街道管理，故正與新田購物城討論，希望安排旅客到城內午膳。



購物城倡議人兼立會議員黃定光承認正與政府磋商，自港珠澳大橋開通後旅遊業界希望可安排旅客到購物城用膳，行程安排上較順路，加上市區酒樓「團餐」供不應求，故方案可達雙贏。