立會商傳召鄭若驊議案　議員轟鄭不守程序公義

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，在未有外判或徵詢獨立法律意見下，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元案，並狡辯稱只涉及律政司人員的案件才要外判或徵詢獨立法律意見，因而被炮轟擅改檢控準則。立法會今(23日)辯論由法律界議員郭榮鏗動議的傳召鄭若驊議案，若議案通過，鄭須於緊接的立法會會議上就其決定出示所有相關文件以作證據。



郭表示，對法律稍有認識的人都會明白，一旦程序不正確，不論最終的結果，定必受到公眾質疑，而不幸及諷刺地今天竟要傳召全政府內，理應最清楚何謂程序公義的官員及司長，他要求鄭若驊交代在處理UGL案時為何沒有遵守程序公義。



他重申，律政司不時會外聘大律師給予意見或作為代表來參與刑事及民事案，律政司向立法會遞交的文件亦列明在6種情況下，包括公眾敏感度、是否涉重大公眾利益、有否利益衝突等會外聘大律師給予意見，質問為何處理UGL時不按原則外聘。他指鄭擅長仲裁案，狠批她不熟悉刑事案的處理方法下，擅自作決定。



鄭若驊回應時稱根據《基本法》第63條，律政司主管的刑事檢察工作不受任何干涉，認為若披露更多UGL案的證據、文件等資料，會造成「公審」，剝奪了涉案人士的法律保障，強調無論如何都應該避免律政司的工作受到干擾，律政司人員處理個案時不偏不倚、無畏無懼。



她繼續「死撐」，重申外聘大律師並非律政司的慣常做法，如案件涉及律政司內人員才會外聘，認為以上原因已足夠讓議員否決議案，又指法庭目前正處理有關的司法覆核，不宜公開回應有關細節，議員不應該要求她披露更多案件資料。