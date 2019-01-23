警方再破和勝和毒品案　檢2500萬元可卡因拘4男

執法部門繼續狙擊黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，271日內已破獲32宗涉及和勝和的毒品案，繼前日(21日)海關在土瓜灣搗破毒品倉庫檢獲約1,100萬港元的霹靂可卡因及可卡因，警方當日亦在沙頭角搗破一個可卡因製造工廠，檢獲約21公斤的可卡因半製成品及製成品，市值2500萬港元，拘捕4人，其中一人有黑幫和勝和背景。



毒品調查科總警司林志明表示，警方根據情報，前日(21日)晚上8時突擊搜查沙頭角一間400平方呎的村屋、一個貨櫃及一輛私家車，檢獲8公斤可卡因製成品、68公升半製成的液體可卡因(可製約13公斤可卡因)及3把牛肉刀，村屋內亦發現一批微波爐、攪拌器風筒及裝有加熱棒的膠桶等製毒工具。



警方在行動共拘捕4人，包括3名20至26歲的本地男子及1名37歲哥倫比亞籍男製毒師。警方指，製毒工廠運作已兩周。集團從海外以空運或海運，將滲入可卡因成分的粉末運抵香港，再利用村屋作製毒工廠，加入化學物品提煉可卡因。



毒品調查科警司吳頴詩透露，本案特別之處，是製毒集團將可卡因加入原材料，難用肉眼發現，以逃避檢驗，減低被偵查的機會。被捕的哥倫比亞籍男子由去年12月抵港，該村屋亦有生活痕迹，相信已運作兩周。



毒品調查科總督察譚子偉稱，警方正調查各人有否黑社會背景，以及製毒集團是否由黑社會集團操作。消息稱，其中一名被捕的本地男子有黑幫和勝和背景，其餘兩名本地男子屬另一個黑幫。



粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年四月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以合作加強打擊跨國犯罪活動。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝，最近又返回鄰近泰國地區匿藏。「上海仔」主要從事的勾當包括製毒及販毒，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/