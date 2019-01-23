17歲女被迫拍片摸下體　案存疑點3被告脫罪

17歲女生2年多前認識2男1女做「朋友」，經常結伴吃喝玩樂，並偕其他友人到不同酒店房內打機及傾偈過夜。惟3名「朋友」某日突然變臉，在房內涉嫌先突然掌摑女生，又逼她拍下「自摸」下體短片以替人慶祝生日。之後到其他酒店玩樂時涉嫌再用煙頭「灼」她手、用衣架打她大腿，又逼她拿錢付酒店房租，女生擔心「自慰」片段被放上網而就範；惟最終片段遭上載，她遂報警。本案今日(23日)在沙田法院裁決，裁判官指女事主的證供有多處不合情理，裁定3名被告的控罪皆不成立。



2男1女被告吳嘉豐、馮忠偉及蘇詠心(22至27歲)，均報稱無業，3人被控普通襲擊、刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害等共5罪。裁判官裁決指，控方主要倚賴17歲女事主的證供，但其證供有多處不合情理，包括涉案現場有關片段顯示，事主在片中看來反應自然，沒有絲毫不情願，現場充滿歡笑聲，反而脗合辯方說法。



裁判官又舉例指，據事主說法，事發期間她有3次機會與姑姐見面，但事主都沒有趁機透露事件，直至最後一次被姑姐帶返家中才透露，並不合常理。事主曾解釋未有盡早透露，因擔心各被告會滋擾家人，裁判官指之前沒有證據顯示各被告有不良背景或曾滋擾事主家人，各人來往僅限吃喝玩樂。



此外，事主描述的傷勢亦與其醫療報告不符，包括報告顯示她手上的煙頭灼傷實是在不同時候造成。裁判官指控方未能在毫無合理疑點下證明各被告犯下有關控罪，故裁定各被告所有控罪皆不成立。