議員轟鄭若驊是業界恥辱　促反省是否合適任司長

因「放生黎智英，唔告梁振英」捱轟的律政司司長鄭若驊，在未有外判或徵詢獨立法律意見下，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL 5000萬港元案，惹社會爭議。立法會今(23日)辯論傳召鄭若驊的議案，多名議員炮轟鄭有關做法，狠批她為業界恥辱、「法治罪人」等，認為她應反省是否合適擔任司長一職。



本身為大律師的議員陳淑莊直指，作為法律界代表感到鄭是恥辱，批評她較其他政治問責官員遲上任，但已出現負支持度，最近民望淨值為負48個百分點。她認為UGL案不尋求獨立法律意見「好離譜」，因以往不少政治敏感案，時任律政司司長會自動自覺避嫌，惟鄭過去擔任交通諮詢委員會主席時，曾與時任行政會議召集人梁振英共事6年，鄭上周竟稱忘記何時出任該公職，是「擘大眼講大話」的表現，而處理梁的案件又不避嫌，希望鄭能好好反省是否仍符合任律政司司長的資格。



曾任廉政公署調查主任的議員林卓廷認為，以往起訴「公職人員行為失當罪」用來針對工作偷懶公務員、醫生為家人插隊等，而梁向時任負責調查UGL的專責委員會副主席周浩鼎私通，有關方面稱不夠嚴重構成該罪行，質疑是否火燒立法會才算嚴重，力斥鄭若驊「搞錯」。



林又引述民調結果直言市民有感鄭的決定偏頗、不明白沒尋求獨立意見，直指鄭今次用異於常人的理解、異於律政司一貫處理方法，是損害市民對法治及廉潔的信心，而她嚴重損害香港的法治更是香港的「法治罪人」，已再沒有公信力繼續擔任司長。



議員郭家麒認為香港的法治自鄭上任起已「危危乎」，因她上任之初已捲入僭建風波，卻擁有工程師背景及著書教授建築法。他不希望法治變得蕩然無存，惟鄭的評分比2003年期間的時任律政司司長更差，UGL事件反映鄭可隻手遮天，律政司的功能已失。