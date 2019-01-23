半數人指樓價跌40%才合理　團體倡放寬首置按揭

公屋聯會與新論壇發表財政預算案及房屋意見調查結果，有89.7%受訪者認同現今樓價太高，逾半數人認為樓價要跌40%才算合理。超過70%人不會在未來一年考慮置業，有46.7%人認為土地及房屋是政府最需要多投放資源的範疇。



在3項涉及協助首次置業人士的措施中，均得到超過60%人支持，包括放寬首置按揭成數、減收首置人士樓宇印花稅、恢復首置貸款計劃。團體認為市區重建局最近推售的煥然懿居收到逾萬份申請表，半數申請者資產值少於64萬港元，由於項目提供最高9成按揭，吸引不少年輕族申請，團體建議針對售600萬港元或以下樓宇，全面放寬首置人士9成按揭，提供更多置業選擇。



施政報告雖提出增加過渡性房屋供應，但團體認為力度不夠，在調查結果中有半數人同意設立過渡房屋基金。團體建議把過渡性房屋納入現有房屋階梯，撥出閒置政府土地，提供財政支援由公營機構及非牟利團體推動，未來10年年均供應不少於2000個單位，專項基金總額不少於60億港元，期望財政預算案有正面回應。