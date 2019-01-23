中醫指今年流感屬冬溫外感　不宜飲過補湯水

流感逼爆公立醫院。醫院管理局中醫部表示，踏入流感高峰期後，過去1個月每日平均比平時多4至5人因外感症狀，前往轄下18間中醫教研中心求醫。有註冊中醫師指，由於今年冬天較往時溫暖，氣候呈現「陽氣太過、陰氣不足」的特性，導致人體「陽氣」升高，故今年流感都以「冬溫外感」為主。中醫又提醒市民，冬溫外感不宜飲用過補的湯水調理，否則令體質更熱，弄巧反拙。



醫管局中醫部主管黃巧雲表示，踏入流感高峰期前一周(2018年12月24至30日)，有374宗因外感症狀求醫的病人。至踏入高峰期後，最新1月14日至20日一周，外感求醫人數增至449人，增幅達20%，當中以成人為主。



基督教靈實協會─香港中文大學中醫教研中心(將軍澳)中醫服務主任李凱平提到，由去年12月至1月平均氣溫大有18至19度，冬至更高達22.2度，故「冬溫」反而是今季流感勁爆的主因。冬溫外感者主要有3個發病特點，包括怕熱不怕寒、經常口乾面紅，以及經常咳嗽。相反，過往「外寒內熱」導致的外感，會令患者感覺體內在發冷，但皮膚好熱。李指，今季流行的「冬溫」外感需以「辛涼解表」的方法治療。



李又按臨床經驗指，不少病人誤以為食薑、醉雞煲、當歸湯、食蛇宴等進補，但這些溫補的食材更有反效果，更有病人一周連打兩次邊爐就「中招」出現咳嗽、喉痛；今年的流感專襲幼童，李又提醒家長勿煲進補湯水供一家老幼飲用，因幼童所需的分量與成人不同，隨時「補過頭」。他建議飲食上應以清淡為主，亦要有充足休息。